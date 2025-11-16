Alles zu oe24VIP
Reinhold Messner und Ehefrau Diane
© Getty Images

Geständnis

Reinhold Messner packt aus: Das ist sein größtes Glück

16.11.25, 18:37
Es ist eine Liebesgeschichte, die nicht nur von Höhen und Tiefen erzählt, sondern von einem Altersunterschied, der keine Rolle spielt, wenn zwei Menschen sich wirklich gefunden haben. 

Reinhold Messner (80) und Diane Messner (44) trafen sich am Donnerstagabend bei der Bambi-Preisverleihung in Hamburg – und auch nach Jahren ihres Zusammenseins beweisen sie, dass wahre Liebe keine Altersgrenze kennt.  

Die Beziehung zwischen Reinhold Messner, dem weltberühmten Bergsteiger, und der 36 Jahre jüngeren Diane ist ein lebendiger Beweis dafür, dass wahre Liebe kein Alter kennt. Trotz des beträchtlichen Altersunterschieds ist es offensichtlich, dass die beiden eine ganz besondere Verbindung haben.

Reinhold und Diane Messner
© Getty

Messner über das Alter

Messner, der mit seinen 80 Jahren immer noch viel unterwegs ist und leidenschaftlich für soziale Projekte in Pakistan, Nepal und Indien eintritt, sagte: „Mit dem Alter umzugehen, ist schwierig. Es gibt nur einen Schlüssel, damit positiv umzugehen: weiter seiner Leidenschaft und Begeisterung zu folgen,“ wie er der deutschen Bild sagte. Diese Einstellung trägt er auch in seine Beziehung zu Diane.

Dianes Rolle in Messners Leben

„Wie willst du das machen, wenn du keine junge Frau hast?“ scherzte Diane  und nahm Messners Reiselust humorvoll auf die Schippe. Tatsächlich begleitet sie ihn auf vielen seiner Reisen – immer an seiner Seite, wo er soziale Projekte unterstützt und das Leben in vollen Zügen lebt. Für Reinhold Messner ist Diane weit mehr als nur eine Partnerin: „Durch Diane habe ich das Gefühl, jemand kümmert sich um mich.“

Ein schwieriger Familienkontext

Die Liebe zwischen Reinhold und Diane wird umso bedeutender, wenn man die schwierige Familiengeschichte von Messner betrachtet. Der Bergsteiger-Legende fällt der Umgang mit seinen drei Kindern – Layla (44), Simon (35) und Anna Juditha (24) – nach einem bitteren Erbstreit besonders schwer. Umso wichtiger ist es für ihn, in Diane eine verlässliche und liebevolle Partnerin zu haben.

