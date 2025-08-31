Alles zu oe24VIP
Reinhold Messner und Ehefrau Diane
© Getty Images

Feier in Indien

Reinhold Messner heiratet Ehefrau Diane zum zweiten Mal

31.08.25, 14:45
"Es war magisch, mystisch", schwärmt der Rekord-Bergsteiger auf seinem Instagram-Account

Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane haben sich ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Wie der 80-Jährige auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt. "Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten", hielt Messner fest.

"Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum", verlautete Messner. Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.

Reinhold und Diane Messner
© Getty

Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen – ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schreibt. Da habe sie die "Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt". Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach eineinhalb Jahren Beziehung geheiratet.

