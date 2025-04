Schlager-Star Maite Kelly bestätigt neue Liebe

Liebes-Überraschung in der Welt des Schlagers: Maite Kelly (45) hat ihr Herz erneut verschenkt. Bei der Eröffnung des ersten deutschen Schlager-Cafés in Düsseldorf offenbarte die dreifache Mutter in einem Interview mit RTL, dass sie nicht mehr Single ist.

Die 45-Jährige Maita Kelly sprüht vor Lebensfreude. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus antwortete Maite beim Opening des ersten Schlager-Cafés in Düsseldorf offen: „Ich war nie lange auf dem Singlemarkt – und der ist momentan sehr unattraktiv für mich!“ Weiter verriet sie: „Es kümmert sich jemand sehr gut um mich. Das Leben ist zu schön, um sich das Leben verderben zu lassen.“ © Getty × Diese Aussage lässt keinen Zweifel zu: Die Sängerin ist frisch verliebt. Doch wer der neue Mann an ihrer Seite ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. In typischer Maite-Manier bezeichnet sie ihren Partner augenzwinkernd als „Mystery Man“. Ihren neuen Freund will sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. „Ich halte alles Private heilig. Das ist wichtig. Mittlerweile ist Privatsphäre ein Luxusgut“, erklärt sie deutlich. Drei Töchter – ihre große Liebe bleibt die Familie © Getty Images × Maite Kelly, die einem Millionenpublikum durch ihre Solo-Hits und die Zeit mit der Kelly Family bekannt ist, legt trotz neuem Liebesglück weiterhin den Fokus auf ihre Familie. Seit der Trennung von Ex-Mann Florent Raimond (49) im Jahr 2017 war sie offiziell Single. Das einstige Ehepaar war 13 Jahre verheiratet und hat drei gemeinsame Töchter. Auch wenn nun ein neuer Mann ihr Herz erobert hat, ist für die Powerfrau klar: „Es gibt nichts Wichtigeres als das Glück meiner Kinder.“ Diese klare Haltung hatte Maite schon in früheren Interviews betont – und auch jetzt bleibt sie ihrer Linie treu. © Getty × Trotz der kleinen Einblicke in ihr Liebesleben macht Maite Kelly deutlich, dass sie keine weiteren Details preisgeben möchte. Sie schützt ihre Beziehung bewusst vor dem Rampenlicht und lässt sich nicht auf Spekulationen ein. Für sie steht fest: Liebe ist etwas Persönliches – und das soll auch so bleiben.