"Traumschiff"-Neuerung sorgt für Fan-Empörung

"Das Traumschiff" wagt sanfte Kurskorrektur: Neue Töne zum Oster-Special

Am Ostersonntag, dem 20. April, heißt es wieder: Leinen los! Florian Silbereisen (43) übernimmt in gewohnter Manier das Steuer als Kapitän Max Parger auf dem „Traumschiff“. Diesmal führt die Reise die Crew und ihre Passagiere in die Sonne Floridas – Zielhafen: Miami.

Viel Wirbel

Doch nicht nur das Reiseziel sorgt für Gesprächsstoff unter den Fans der beliebten ZDF-Reihe. In der neuen Folge erwartet die Zuschauer eine musikalische Überraschung: Die seit Jahrzehnten vertraute Titelmelodie von James Last wurde im Verlauf der Episode durch eine neue Version ersetzt.

Ein Klassiker weicht der Variation

Seit 1986 ist die Melodie von James Last fester Bestandteil des „Traumschiffs“ – für viele Fans fast ebenso ikonisch wie der Anblick der weißen MS Amadea selbst. Auch in der aktuellen Folge erklingt sie zunächst wie gewohnt im Vorspann. Doch etwa ab Minute sechs ändert sich die Tonlage: Anstelle der gewohnten Klänge ertönt plötzlich „Sunshine Of Your Love“ – ein weiteres Werk aus der Feder von James Last.

ZDF rechtfertigt musikalische Neuerung

Was steckt hinter dieser unerwarteten Veränderung? Im Gespräch mit Ippen.Media erklärt das ZDF: „Ein so lang laufendes und etabliertes Format wie 'Das Traumschiff' darf mit der Zeit in Maßen auch mal ausprobieren und variieren.“ Für die Szene, in der das Schiff seine Reise antritt, habe man daher eine alternative Komposition von James Last gewählt, die mit dem bekannten Titelthema verwoben wurde.





Silbereisen: Im Dienst statt bei der Familie

Nicht nur sein Serien-Ich Kapitän Parger ist über Ostern im Einsatz – auch Schauspieler Florian Silbereisen selbst verbringt die Feiertage nicht im Kreise seiner Familie. Dafür dürfen sich die Zuschauer auf ein gewohnt emotionales Fest auf hoher See freuen.

Bewährte Zutaten trotz neuer Töne

Trotz musikalischer Frischzellenkur bleibt sich das Format treu: Auch die neue Folge verspricht eine Mischung aus Dramen, Romanzen, Sehnsucht und Fernweh – das Erfolgsrezept, das „Das Traumschiff“ seit Jahrzehnten zu einem Quotenhit macht. Nur diesmal eben mit einem etwas anderen Soundtrack.