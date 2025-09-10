Schumacher: Er nimmt sein "Autoverkäufer"-Image mit Humor

Ralf Schumacher amüsiert sich über sein neues Image als Autohändler – und selbst Kinder erkennen ihn inzwischen als den „Mann, der Autos kaufen will“

Während eines Aufenthalts in Saint-Tropez wurde der 50-Jährige von einer deutschen Familie um ein Foto gebeten. Besonders der Kommentar des Sohnes, der ihn als „den Mann, der Autos kaufen will“ bezeichnete, brachte Schumacher zum Lachen. Für ihn ist bemerkenswert, dass sein Kultstatus inzwischen auch bei Kindern angekommen ist.

Spaß an der neuen Rolle

Der ehemalige Rennfahrer und heutige Unternehmer genießt die Aufmerksamkeit, die sein Image als Autoankäufer mit sich bringt. Besonders freut ihn der Humor, der rund um seine Werbeauftritte entstanden ist.

Parodien mit Witz

Mit einem Schmunzeln reagiert Schumacher auf Parodien, die aus seinem neuen Image hervorgegangen sind. Er lobt die Darstellungen von Cora Schumacher (48) und Entertainer Etienne, die seiner Meinung nach mit erfrischendem Witz an die Sache herangegangen sind. „Da können wir uns alle in die Augen gucken und lachen“, so Schumacher.

Humorvolles Necken unter Ex-Partnern

Auch Cora nahm das Thema zuletzt auf. In einem Werbespot für eine Autovermietung spielte sie mit Anspielungen auf Ralfs bekannte Autohändler-Werbung. Ihre Parodie brachte zusätzliche Lacher und zeigte, dass das kleine Necken zwischen den beiden Ex-Partnern auf viel Humor stößt. Gemeinsam verbinden sie trotz aller Scherze viele Erinnerungen, darunter ihr gemeinsamer Sohn.