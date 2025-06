Schwangere Kim Virginia: Verlobung nach Gewalt-Attacke aufgelöst

Die Influencerin meldet sich erneut auf Instagram zu Wort und verrät: Die Beziehung mit Nikola Glumac ist zu Ende.

Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit Kim Virginia Hartung sorgt derzeit mit einem ernsten Statement für Aufsehen. Die 30-Jährige, die zuletzt durch ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp und ihr glamouröses Leben in Dubai Schlagzeilen machte, meldete sich vor wenigen Tagen aus einem Krankenhaus in Deutschland – mit deutlichen Worten.

„Ich liege immer noch stationär im Krankenhaus nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt. Ich stehe unter starker Medikation, mehr möchte ich aktuell nicht sagen“, schrieb sie auf Instagram. In ihrer Nachricht, die sie als „kurzes Lebenszeichen“ an ihre Fans richtete, betonte sie weiter: „WIR leben beide noch“ – eine Anspielung auf ihre Schwangerschaft, die sie vor wenigen Wochen öffentlich gemacht hatte.

© RTL

Die genaue Ursache für den Krankenhausaufenthalt ließ Kim Virginia bewusst offen. Doch sie machte deutlich, dass sie nicht länger schweigen wolle: „Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen.“

"Verlobung ist unwiderruflich beendet"

In demselben Posting verkündete sie auch das Ende ihrer Verlobung mit Nikola Glumac, mit dem sie eigentlich gerade nach Serbien reisen wollte, um seine Familie kennenzulernen. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Klare Worte von Kim: „Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt.“

Ob Nikola Glumac mit dem erwähnten „Vorfall mit körperlicher Gewalt“ in Verbindung steht, ließ Kim offen. Öffentlich geäußert hat sich Glumac bislang nicht. Eine Stellungnahme von ihm liegt derzeit nicht vor.

Oberflächliches Geschäft

Trotz des schweren Moments wurde auf Kims Instagram-Account rund eine Stunde nach ihrer Krankenhausmeldung eine Werbestory für ein Make-up-Produkt veröffentlicht – offenbar vorproduziert. Die Inszenierung und Realität, zwischen denen viele Influencer balancieren, prallen in diesem Fall besonders hart aufeinander.

Kim Virginia kündigte an, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher zu äußern. Ihre Fans bittet sie bis dahin um Geduld und Verständnis.