Schwerer Schicksalsschlag für "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher

Ronja Forcher (28) gehört seit über 16 Jahren zur Besetzung von Der Bergdoktor und begeistert als Lilli Gruber das Publikum. Doch hinter ihrem Erfolg verbirgt sich eine traurige Geschichte, die sie nun in ihrem neuen Buch „Für immer an meiner Seite“ (ab 3. März im Handel) offenbart.

Ronja Forcher und ihre Kinder-Freundin Sarah waren unzertrennlich – eine Freundschaft, die ihre Kindheit prägte. Doch Sarah litt an Progerie, einer seltenen Erbkrankheit, die den Körper vorzeitig altern lässt. Kurz nach Ronjas erstem TV-Auftritt starb Sarah im Alter von nur 13 Jahren. „Als meine Eltern mir sagten, Sarah ist tot, veränderten diese drei Worte alles in meinem Leben. […] An diesem Tag endete meine Kindheit.“

Der Verlust war für Ronja kaum zu verkraften. In ihrer Trauer suchte sie Ablenkung – und verlor sich selbst. Partys, Alkohol, Rebellion – eine schwere Zeit für sie und ihr Umfeld. Doch irgendwann fand sie einen Weg zurück. Heute sieht sie in dieser Erfahrung eine Lektion fürs Leben. „Ich glaube nicht, dass ich all das geschafft hätte ohne meine Freundschaft und Erfahrung mit Sarah. Dadurch habe ich gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Seit 2009 spielt Ronja Forcher an der Seite von Hans Sigl © Getty ×

Trotz des Schmerzes hat Ronja Forcher ihren Weg gefunden – und ihre Karriere läuft besser denn je. Neben ihrer Rolle in Der Bergdoktor ist sie als Sängerin, Moderatorin und Autorin erfolgreich. Ihr Buch „Für immer an meiner Seite“ erscheint am 3. März – darin verarbeitet sie ihre bewegende Geschichte.