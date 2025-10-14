Alles zu oe24VIP
© Instagram

Security im Einsatz

Sexuelle Belästigung bei Konzert: Rapper Finch wirft Grapscher raus!

14.10.25, 09:03
Teilen

Eine Szene, die während des Konzerts in der Frankfurter Festhalle aufgenommen wurde, verbreitet sich im Internet wie ein Lauffeuer. Darauf ist Finch zu sehen, wie er ein starkes Zeichen gegen sexuelle Belästigung setzt. 

Ein Abend voller Energie, Beats und Begeisterung – doch in der Frankfurter Festhalle endete das Konzert von Rapper Finch für einen Besucher abrupt. Während die Menge ausgelassen feierte, zeigte der Musiker Zivilcourage und griff ein, als er eine sexuelle Belästigung im Publikum bemerkte.

Am Freitagabend stand Finch im Rahmen seiner „Arenatour 2025“ auf der Bühne, die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mitten im Song „Rave Witchers“ kam die Show plötzlich zum Stillstand: Der 38-Jährige stoppte die Musik, zeigte in Richtung Publikum und rief entschlossen: „Einmal raus, nicht wieder rein.“ Die Sicherheitsleute führte daraufhin einen Mann aus der Menge ab.

Viral im Netz

Ein Video der Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Auf Instagram wurde der Clip inzwischen über zehn Millionen Mal angesehen. Darin ist zu sehen, wie Finch den Mann nach vorne bittet. Als dieser über die Absperrung klettert, gibt der Rapper den Sicherheitskräften eine klare Anweisung: „Einmal nach Hause schicken, bitte. Dankeschön, auf Wiedersehen.“

 


 

Kurz darauf erklärt Finch dem Publikum, was passiert war: „Ich stehe hier vorne und sehe, wie er die Mädels begrapscht. Dann ist vorbei.“ Die Reaktion der Fans ist eindeutig – lautstarker Applaus und Zustimmung aus der gesamten Halle. Mit eindringlichen Worten appelliert der Musiker an die Anwesenden: „Stellt euch vor, es wäre eure Schwester oder Mutter. Das sind eure Mädels aus eurer Stadt. Verteidigt die Mädels.“

Finch erklärt den Vorfall

Wenige Stunden später meldete sich Finch erneut zu Wort und schilderte den Vorfall in einem weiteren Video genauer: „Ich sehe ein Mädchen, wie sie die ganze Zeit mit ihren Ellbogen um sich schlägt. Nicht so von wegen ‚Ich will tanzen‘, sondern von wegen ‚verpiss dich‘.“ Der Rapper habe daraufhin erkannt, dass die Frau bedrängt wurde. Durch Blickkontakt und Gesten stellte er sicher, dass sie sich tatsächlich unwohl fühlte. Der Mann habe sich zwar kurz darauf entfernt, doch Finch wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Nachdem der Song beendet war, ließ er den mutmaßlichen Belästiger abführen.

In der Beschreibung zu seinem viralen Clip auf Instagram formuliert Finch seine Haltung unmissverständlich: „Keine Ausreden – keine Diskussion – wir kriegen euch alle!“ Weitere Zwischenfälle habe es an diesem Abend nicht gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

