So feiert Thomas Gottschalk seinen 75. Geburtstag

Thomas Gottschalk hat erst vergangenen Samstag seinen TV-Abschied angekündigt. Gleichzeitig wird er seinen 75. Geburtstag feiern und verrät jetzt, was er an seinem großen Tag plant.

Den 75. Geburtstag verbringt Gottschalk alles andere als ruhig: Der Entertainer, der "eigentlich kein Partytyp" ist, wie er gegenüber der deutschen Bild-Zeitung angibt, wird den großen Tag auf Sylt feiern.

Knapp 100 Gäste werden erwartet. Sylt ist eine deutsche Partyinsel, die für den ein oder anderen Skandal bekannt ist.

Gäste wesentlich jünger

Zuletzt hatte er seinen 18. Geburtstag groß gefeiert und jetzt war es wieder an der Zeit, so der Entertainer. Brisantes Detail: Die meisten Leute, die er eingeladen habe, seien wesentlich jünger als er.

"Rentner, der sich was dazuverdient"

Gottschalk hat vergangene Woche angekündigt, dass er sich zum Ende des Jahres aus seiner RTL-Show "Denn Sie wissen nicht, was passiert" verabschiedet. Dazu der 74-Jährige: "Mit 75 hat man die ‚große Show‘ hinter sich. Aber für die ‚kleine‘ reicht’s bei mir noch. Ich werde nicht ganz von der Bühne verschwinden, aber wenn ich auftrete, dann als ‚Rentner, der sich was dazuverdient‘. Und das wird sicher nicht am Samstagabend im Fernsehen passieren.“