Sophia Thomalla: Unten ohne in Thailand

Die Moderatorin zeigt sich wahnsinnig sexy während ihres Aufenthalts in Thailand.

Sophia Thomalla (35) weiß ganz genau, wie man sich gekonnt in Szene setzt – das beweist sie aktuell wieder eindrucksvoll auf Instagram. Während die Moderatorin in Thailand die neue Staffel der Dating-Show "Are You The One?" dreht, sorgt sie mit einem besonders freizügigen Outfit für Gesprächsstoff.

In ihrer Instagram-Story präsentiert sich Thomalla in einem schwarzen One-Shoulder-Kleid, das nicht nur durch seine enge Passform und auffällige Fransen besticht – der gewagte Beinschlitz reicht bis zur Hüfte. Dabei scheint sie auf ein Höschen verzichtet zu haben, was bei vielen Fans für Verwunderung – und Bewunderung – sorgt. Ob sie tatsächlich „unten ohne“ unterwegs war, lässt die 35-Jährige offen. Vermutlich handelt es sich dabei eher um einen Badeanzug, als ein Kleid.

Mut zum Auftritt – wie gewohnt mit Stil

Die Kulisse: Palmen, tropische Nacht, Urlaubsflair pur. Der Look: gewagt, aber elegant. Sophia Thomalla bleibt sich damit treu – denn sie liebt es, mit Mode Grenzen auszutesten und sorgt damit immer wieder für Schlagzeilen. Auch in ihren TV-Auftritten überzeugt sie regelmäßig mit ausgefallenen Outfits und selbstbewusstem Auftreten.