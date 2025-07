Superstar schwärmt von Helene Fischer

Der britische Musiker Dave Stewart (72), bekannt als Gitarrist der legendären Popgruppe "Eurythmics", zeigte sich in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nachhaltig beeindruckt von Helene Fischer (40).

2023 trat er in ihrer TV-Show auf, ohne vorher genau zu wissen, was ihn dort erwartet. Er performte gemeinsam mit Fischer ein Eurythmics-Medley und war von ihrer Arbeitsweise fasziniert. Besonders ihre Disziplin und Energie imponierten ihm: „Bei Helene geht alles zack, zack, zack – ich dachte nur: Wow, dieser Mensch brennt.“

Stewart war über gemeinsame Bekannte wie die "Simple Minds" zur Show gekommen. Auch Helene Fischer zeigte sich begeistert – vor allem von Stewarts aktueller Tour-Partnerin, der australischen Sängerin Vanessa Amorosi (43), deren Gesang sie sprachlos machte.

Skurrile Erfahrungen mit deutschen TV-Shows

In dem Gespräch erinnert sich Stewart zudem an frühere skurrile Erfahrungen mit deutschen TV-Shows in den 1980ern, etwa als Annie Lennox als "Perle in einer Auster" auftrat. Der Musiker zählt zu den einflussreichsten Produzenten der Popgeschichte und arbeitete nach der "Eurythmics"-Zeit mit Größen wie Mick Jagger, Bob Dylan und Céline Dion zusammen. Die Begegnung mit Fischer bleibt für ihn dennoch ein besonderes Erlebnis.