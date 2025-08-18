Tatort-Star mit 64 Jahren völlig überraschend verstorben

Torsten Michaelis ist tot. Der „Tatort“-Schauspieler und Synchronsprecher starb am Sonntag überraschend im Alter von 64 Jahren.

Die traurige Nachricht verbreitete sich am Sonntag über Instagram. Synchronsprecher René Dawn-Claude verabschiedete sich dort mit bewegenden Worten von seinem Kollegen: „Ich bereue es, niemals ein gemeinsames Foto mit dir gemacht zu haben, obwohl wir so oft miteinander gearbeitet haben. Ich hatte immer zu viel Respekt vor dir, um danach zu fragen, weil du für mich so eine Erscheinung warst.“

Karriere im Fernsehen

Bekannt wurde Michaelis vor allem durch seine Rolle als Kriminaldirektor Stefan Bitomsky im „Tatort“ an der Seite von Maria Furtwängler. Zuvor spielte er in den 1990er Jahren in mehreren Folgen von „Polizeiruf 110“ und trat auch in „SOKO Wismar“ sowie „In aller Freundschaft“ auf. Zuletzt war er in der ZDF-Sitcom „Späti“ von Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Stammgast Helmut zu sehen.

Arbeit als Synchronsprecher

Neben der Schauspielerei war Michaelis eine prägende Stimme des deutschen Fernsehens und Kinos. Er synchronisierte Hollywood-Stars wie Sean Bean („Game of Thrones“), Wesley Snipes („Blade“), Martin Lawrence, Benicio del Toro und Chris Tucker.

Persönliches Leben

Michaelis wurde in Berlin geboren, studierte Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und startete seine Karriere am Deutschen Theater. Er lebte in Berlin, war verheiratet und ist der Bruder des Sängers und Komponisten Dirk Michaelis.