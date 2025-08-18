Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
michaelis
© getty

Trauer

Tatort-Star mit 64 Jahren völlig überraschend verstorben

18.08.25, 19:22
Teilen

Torsten Michaelis ist tot. Der „Tatort“-Schauspieler und Synchronsprecher starb am Sonntag überraschend im Alter von 64 Jahren. 

Die traurige Nachricht verbreitete sich am Sonntag über Instagram. Synchronsprecher René Dawn-Claude verabschiedete sich dort mit bewegenden Worten von seinem Kollegen: „Ich bereue es, niemals ein gemeinsames Foto mit dir gemacht zu haben, obwohl wir so oft miteinander gearbeitet haben. Ich hatte immer zu viel Respekt vor dir, um danach zu fragen, weil du für mich so eine Erscheinung warst.“

Karriere im Fernsehen

Bekannt wurde Michaelis vor allem durch seine Rolle als Kriminaldirektor Stefan Bitomsky im „Tatort“ an der Seite von Maria Furtwängler. Zuvor spielte er in den 1990er Jahren in mehreren Folgen von „Polizeiruf 110“ und trat auch in „SOKO Wismar“ sowie „In aller Freundschaft“ auf. Zuletzt war er in der ZDF-Sitcom „Späti“ von Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Stammgast Helmut zu sehen.

Arbeit als Synchronsprecher

Neben der Schauspielerei war Michaelis eine prägende Stimme des deutschen Fernsehens und Kinos. Er synchronisierte Hollywood-Stars wie Sean Bean („Game of Thrones“), Wesley Snipes („Blade“), Martin Lawrence, Benicio del Toro und Chris Tucker.

Persönliches Leben

Michaelis wurde in Berlin geboren, studierte Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ und startete seine Karriere am Deutschen Theater. Er lebte in Berlin, war verheiratet und ist der Bruder des Sängers und Komponisten Dirk Michaelis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden