'The Voice Kids'-Star Grace stirbt mit nur 16 Jahren

Die 16-Jährige plante zuvor noch ihre eigene Beerdigung.

Vor drei Jahren wurde Grace Mertens auch in Österreich berühmt. Die junge Hamburgerin sang sich bei „The Voice Kids“ in die Herzen Tausender Fans. Nun ist Grace mit gerade einmal 16 Jahren an einem Hirntumor gestorben.

Ihre Familie bestätigte den traurigen Tod auf Facebook. „Grace wird für immer 16 sein. Sie starb letzte Nacht friedlich im Beisein von uns dreien. Unsere Herzen sind gebrochen.“

Grace litt seit Jahren an einem Hirntumor und wusste, dass sie selbst sterben wird. Vor wenigen Wochen plante die 16-Jährige sogar ihre eigene Beerdigung. Ende September schrieb sie auf Instagram an ihre Fans: „Mein Tumor gerät außer Kontrolle und die Ärzte können nichts mehr tun, um ihn aufzuhalten.“