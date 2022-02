Tochter enthüllt: Hunziker hatte heimliche Brust-OP

Aurora plaudert im TV aus, welche Körperteile an ihrer Mama Michelle nicht echt sind

TV-Star Michelle Hunziker und Tochter Aurora Ramazotti haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das zeigen die beiden immer wieder bei gemeinsamen Auftritten. So auch in Hunzikers neuer Show 'Michelle Impossible'. Ärgerlich nur, wenn die Tochter plötzlich intime Details ausplaudert. "Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast", platzt es plötzlich aus Aurora heraus. "Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat", erklärt die 25-Jährige.

Clever kaschiert

Zuvor hat Hunziker nie öffentlich über Schönheitsoperationen gesprochen, sie hat sie eher versteckt, wie Aurora ebenfalls verrät: "Es ist auch lustig, dass du deine Brustoperation am selben Tag hattest, an dem du dich einer Karpaltunneloperation unterzogen hattest. Als du aus dem Krankenhaus kamst, hattest du die Orthese an und niemand merkte, dass du auch eine Brustoperation hattest: Du bist ein Genie!" Als Profi nahm Michelle ihrer Tochter die Offenbarung natürlich nicht übel. Im Gegenteil. Sie sprang selbst auf den Zug auf und scherzte: "Du bist wirklich gemein. Stellt ihr euch mal vor, ihr habt drei Kinder, die da alles ausgelutscht haben. Da ist dann nichts mehr übrig.

An Michelle Hunziker ist nicht alles echt