Tochter von Milliarden-Unternehmer Reinhold Würth überraschend verstorben

Marion Würth, die älteste Tochter des Unternehmer-Milliardärs Reinhold Würth (90), ist im Alter von 66 Jahren völlig überraschend verstorben.

In einer Mitteilung, aus der die deutsche „Bild“ zitiert, heißt es: „Für uns alle unerwartet und auch für sie nicht vorhersehbar, ist unsere geliebte Mutter am Freitag, den 3. Oktober 2025, nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag plötzlich und viel zu früh aus unserer Mitte genommen worden.“

"Tief erschüttert und unendlich traurig"

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Gemeinsam mit unseren Großeltern und unserer gesamten Familie sind wir tief erschüttert und unendlich traurig. Es fällt uns schwer zu begreifen, dass Marion nicht mehr bei uns sein wird - und doch wird sie immer ein Teil von uns bleiben. Ihre Liebe hat uns als Brüder geprägt, und ohne sie wären wir nicht die Menschen, die wir heute sind.“

Leitete Bio-Bauernhof

Marion Würth leitet bis zu ihrem überraschenden Tod den Bio-Bauernhof "Hofgut Hermersberg".

"Dankbarkeit für Mitgefühl und liebe Gedanken"

Auch die beiden Brüder erinnern an ihre verstorbene Schwester: „Viele kannten unsere Mutter persönlich, und sie war nicht nur für uns, sondern auch für das Unternehmen eine stille Kraft. Mit ihrer Wärme und ihrer Persönlichkeit hat sie viele von uns berührt. Besonders die Verbundenheit mit der Natur und allen Menschen lag ihr am Herzen.“ Die Familie drückte zudem Dankbarkeit für Mitgefühl und liebe Gedanken aus: „... sie bedeuten uns sehr viel.“