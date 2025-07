Todesdrama um "Goodbye Deutschland"-Star Hasi: Sie wurde nur 58 Jahre alt

Überraschende, traurige Nachricht von der Kultshow - "Hasi" lebt nicht mehr.

Bei "Goodbye Deutschland", der Kultauswander-Show gehörte sie seit 2008 zum Inventar: Anke "Hasi" Leithäuser.

Kult-Star

Ihre Auswanderkarriere begann mit ihrem damaligen Mann Dirk - zusammen eröffneten sie das "Imbissparadis" in Italien, am Gardasee. Das Paar trennte sich 2017, doch für Hasi ging es in dem Format weiter. Mama Gisela war ab da an ihrer Seite zu sehen.

Doch nun kam, recht überraschend, eine traurige Nachricht. Anke "Hasi" Leithäuser ist nicht mehr. Sie starb im Alter von nur 58 Jahren nach kurzer Krankheit. Auf dem Insta-Kanal der Sendung wurde ein Nachruf auf sie gepostet: "Leider müssen wir eine traurige Nachricht mit euch teilen: Anke Leithäuser, bei euch bekannt als „Hasi“, ist heute Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben."

Auswanderertraum

Und weiter: "Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden. Hasi wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Große Anteilnahme

Die Fans sind traurig, es finden sich unter dem Posting zahlreiche wertschätzende Worte der Anteilnahme: "Man kennt Hasi nur aus dem TV und ist doch geschockt . Ich hätte ihr nochmals eine Liebe an der Seite gewünscht ! Ruhe in Frieden , Hasi ! Du wirst im TV fehlen !!! Viel Kraft ihrer Mama !!!! " Oder: "Ich bin sprachlos.. Haben gestern noch von ihr gesprochen und gedacht, dass sie gut zu den Schnitzelmann aus Amerika passen würde. Zwei einsame Arbeitstiere mit Herz und Seele.. Das tut mir wirklich sehr leid..Mein Beileid und alles Liebe für die Mama"