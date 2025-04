Jüngst verriet seine Freundin, wie es weitergehen soll.

Die Strafakte von Vielfachvater und TWM-Star Marcell ist lang. Bereits mehrmals musste er eine Haft im Gefängnis absitzen.

Mehr zum Thema

Marcells Vergehen unter anderem: Schwere Körperverletzung, Raubüberfälle, Ladendiebstahl, Beamtenbeleidigung und Drogenthematiken. Derzeit sitzt er nachdem es zu einem Vorfall mit seiner neuen Freundin Gina gekommen ist, ein. Wie sie in der aktuellen Folge Nummer drei von "Teenager werden Mütter" schilderte, stritten die beiden am Weg ins Kino und waren alkoholisiert. Er riss sie an der Kapuze nach hinten, daraufhin riefen Passanten die Polizei.

© Screenshot/Instagram ×

Flucht in anderes Land

Es folgte eine Verfolgungsjagd und eine furiose Gina soll die Beamten angegriffen haben, wollte sie beißen, wie sie in der Sendung erklärte. Beide kamen in Untersuchungshaft, dann wieder auf freien Fuß. Der Masterplan: In ein anderes Land flüchten, in die Türkei zum Beispiel. Obwohl viele Bekannte dem Paar dazu rieten, die Gerichtstermine einzuhalten, verabsäumten sie diese, galten als flüchtig. Und weil Marcell so viele Vorstrafen hat, sitzt er nun wieder ein...

Ob er nach seiner Haftstrafe auswandern wird, ist unklar.