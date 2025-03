Marcells Freundin Gina Lisa hat bereits zwei schwere Schicksalsschläge hinter sich.

Gina Lisa ist die aktuelle Frau an der Seite von Marcell. Jenem Jungpapa, der derzeit einmal mehr einsitzt im Gefängnis um eine Haftstrafe zu verbüßen.

Marcells lange Strafakte

Warum? Marcell hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Gesetz wegen schwerer Körperverletzung, Drogen, Ladendiebstahl, Raubüberfälle, wie er in einem Einspieler in der zweiten Folge der neuen Staffel des ATV-Hits "Teenager werden Mütter" frei von der Leber weg erzählt.

Gewalt auch im TV

Seine Ex-Freundinnen, darunter Lisa oder Kerstin (die bringt am 5.11. ihre Biografie "Kerstin unscripted", Haymon Verlag raus) haben Gina Lisa im Vorfeld vor Marcell gewarnt. Was sein gewalttätiges Verhalten angeht ist es auch als Einspieler zur Sendung immer wieder zu sehen. In einer frühen Staffel schlägt Marcell seiner heutigen Ex-Freundin Kerstin auf den Kopf.

Andere Seite

Kein Grund für Gina Lisa, das Weite zu suchen? Sie sagt dazu bei "Teenager werden Mütter", dass sie oft gewarnt wurde vor ihm, sie aber zeigen wolle "dass er anders sein kann." Denn ihr gegenüber habe "er noch nichts Schlechtes gemacht."

Darum so verliebt

Warum die junge Frau an Marcell festhält? Antworten finden sich in ihrer bewegten Vergangenheit: Gina Lisa erklärt, dass Marcell sie sehr an ihren Freund, ihre große Liebe erinnere. Der sei allerdings bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Im achten Monat habe sie ihr Baby tot geboren. "Ich hab viel in Marcell gesehen, was Alex gehabt hat", so Gina Lisa. Sie habe sich einfach komplett verliebt.