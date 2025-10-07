TV-Sensation: Stefen Raab steigt wieder in den Ring - gegen MMA-Profi!

Er tut es wieder! Stefan Raab (58) wagt tatsächlich ein Comeback im Ring – und stellt sich diesmal keinem Show-Partner, sondern einem echten Kampfsport-Profi. Der Entertainer trifft auf Frédéric Vosgröne, einen erfolgreichen MMA-Fighter, der alle seine bisherigen Kämpfe gewonnen hat

Bekannt wurde Raab als ehrgeiziger Tüftler und Kämpfer in Shows wie "Schlag den Raab" oder "Du gewinnst hier nicht die Million". Schon damals zeigte er, dass er für eine Herausforderung nie zurückschreckt – ganz gleich, ob im Quiz, auf der Eisbahn oder im Boxring. Nun will er es noch einmal wissen.

© rtl

Wie der Sender RTL mitteilt, wird Raab am 8. Oktober in seiner Sendung "Die Stefan Raab Show" gegen Vosgröne antreten, der in der Szene als "Neandertaler" bekannt ist. Das Duell wird in einem kleineren Studioumfeld stattfinden, kann aber online auf RTL+ abgerufen werden.

Stefan Raab © RTL

Der Sender kündigt an, Raab werde darin "eine Kostprobe seines kämpferischen Könnens" zeigen und den Zuschauern "ein paar exklusive Tricks" präsentieren. Ob das reicht, um gegen den Profi zu bestehen, bleibt fraglich: Vosgröne hat bislang alle vier seiner Profi-Kämpfe durch Submission gewonnen – seine Gegner mussten jeweils aufgeben.

Pleiten im Ring

© Raab Entertainment / Willi Weber

Für Raab ist es nicht der erste Ausflug in den Ring. Bereits dreimal trat er gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich an – erstmals 2001, zuletzt im September 2024. Alle drei Kämpfe verlor der Entertainer klar nach Punkten, bewies aber Durchhaltevermögen und Selbstironie.

Ob er diesmal mehr Glück hat? RTL lässt die Frage offen – und heizt die Spannung mit einem Augenzwinkern an: "Wer wird wohl als Sieger aus dem Boxring hervorgehen?"