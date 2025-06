Wird seriös: Alles zu Evelyn Burdeckis neuer Show

Zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens.

Evelyn Burdecki auf der Suche nach sich selbst: In der neuen Sky Original Produktion begibt sich die beliebte TV-Persönlichkeit auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise. Zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?

Will endlich ankommen

In sechs Episoden erleben die Zuschauer: innen Evelyn so nah wie noch nie: emotional, spontan und immer überraschend ehrlich. Die Serie zeigt alle Seiten der aufgeweckten Blondine, die zwischen taffer Businessfrau und spontaner Weltenbummlerin auch einen großen Familiensinn in sich trägt. Schnell wird klar: Zwischen Kulturen, Lebensstilen und Emotionen möchte Evelyn Burdecki vor allem eines – endlich ankommen.

Großer Wunsch

Denn hinter ihrem mitreißenden Humor und ihrer Spontanität steckt auch der Wunsch nach Stabilität und vielleicht sogar nach einer eigenen Familie. Sky begleitet Evelyn Burdecki bei dieser Reise weg von Glitzer und Glamour, hin zu Sinnsuche und Selbstfindung. Ganz ohne Filter, dafür aber mit Tiefgang und ganz viel Herz.

So persönliches Format

Evelyn Burdecki: „Ich war schon in vielen Shows – aber noch nie war es so persönlich. Kein Skript, keine Maske – einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zuhause?“

Die Dreharbeiten beginnen Mitte Juni, die Serie startet im Herbst exklusiv bei Sky auf Abruf sowie linear auf Sky One.