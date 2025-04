Evelyn Burdecki sorgt oben ohne für Fan-Furore

Der Reality-TV-Liebling zeigt sich auf Instagram sehr entspannt und hüllenlos.

Während vielerorts Aprilwetter herrscht, hat sich Evelyn Burdecki eine wohlverdiente Auszeit gegönnt – und lässt ihre Fans an ihrer Osterflucht teilhaben. Die 36-jährige Reality-TV-Persönlichkeit verbringt die Feiertage in tropischer Kulisse

Mehr lesen:

Sexy Ostergruß

Auf Instagram teilt Burdecki einen besonderen Ostergruß – und sorgt mit einem Strandvideo für Aufsehen. Mit einem Augenzwinkern kommentiert sie ihren Clip: „Guten Morgen vom Beach. Kein Hase, keine Eier, aber WLAN, Kaffee, Beats und Sonne satt. Einen schönen Ostermontag aus dem faulen Paradies.“ Zu sehen ist sie dabei nur mit einer roten Bikinihose mit dem Rücken zur Kamera.





Ansage an alle Neider

Die TV-Blondine, die sich erst kürzlich von einer Lebensmittelvergiftung erholt hat, wirkt entspannt wie selten. Sonne, Sand, Meeresrauschen – und ein gutes Buch dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Ihre Follower bekommen auch einen Einblick in ihre Lektüre: Michael Leisters Bestseller „Drauf geschissen! Wie dir endlich egal wird, was andere denken“ hat es ihr angetan. Die Message? Deutlich.

Fan-Furore

In den Kommentaren überschlagen sich die Reaktionen. „Wunderschöne Aufnahme“, schwärmt ein Fan. Ein anderer lobt: „Alles richtig gemacht!“. Doch auch für einen kleinen Scherz ist Platz: TV-Kollege Detlef Steves (56) meldet sich zu Wort und kommentiert augenzwinkernd: „Original so lese ich auch.“ Burdeckis Replik folgt prompt: „Schäm dich, oben ohne? Was sollen die Leute denken?“ – ein charmantes Comeback im typischen Evelyn-Stil.

Trotz Sonnenschein und Strandidylle bleibt ein Herzenswunsch für die lebenslustige Düsseldorferin unerfüllt – wie sie erst kürzlich in einem Interview verriet. Was genau dahinter steckt, behält sie bislang für sich. Doch eines ist sicher: Evelyn Burdecki genießt den Moment – und das Leben – in vollen Zügen.