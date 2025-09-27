ZDF kürzt Böhmermann-Show drastisch

Laut Medienbericht plant das "ZDF" offenbar eine deutliche Reduzierung der Sendung "ZDF Magazin Royale".

Seit November 2020 moderiert Jan Böhmermann (44) die ZDF-Late-Night-Show "ZDF Magazin Royale", die freitags im Hauptprogramm läuft und den erfolgreichen Vorgänger "Neo Magazin Royale" ablöste. Nun sorgt ein Bericht des deutschen Magazin "Stern" für Wirbel: Das ZDF plane offenbar eine deutliche Reduzierung der Sendung. Statt wie bisher 33 Ausgaben pro Jahr solle es ab 2026 nur noch rund 20 Folgen geben – ein Minus von mehr als einem Drittel.

Laufende Gespräche mit Böhmermann

Offiziell bestätigt hat der Sender diese Pläne zwar nicht, räumte aber laufende Gespräche mit Böhmermann und seiner Produktionsfirma ein. Die Zusammenarbeit solle grundsätzlich fortgesetzt werden, auch mit anderen Formaten wie "Lass dich überwachen!".

Die mögliche Kürzung überrascht, da das "ZDF Magazin Royale" eigentlich als Quoten-Hit gilt, besonders bei jungen Zuschauern. So erreichte die Ausgabe vom 12. September über 1,5 Millionen Zuschauer insgesamt und einen Marktanteil von 19,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren).

Böhmermann selbst hatte zuletzt in einem Interview erklärt, dass sich die Sendung seit 2020 inhaltlich stärker auf journalistische Themen konzentriere. Gleichzeitig deutete er an, dass sich bestimmte Motive in dem Format wiederholen würden.