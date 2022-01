Dieser Kandidat von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' darf nicht ins Camp einziehen!

Lucas Cordalis wird als einer der Top-Favoriten für den Sieg im Dschungelcamp gehandelt. Immerhin hat bereist sein Vater Costa Cordalis mit Bravour die Dschungelkrone geholt. Doch nun darf Lucas nicht einziehen.

© RTL ×

Corona! Dschungelcamp-Favorit Lucas Cordalis darf nicht ins Camp

Der Grund: Er wurde positiv auf das Corona -Virus getestet: "Ich bin am Boden zerstört, ich kann beim Einzug nicht dabei sein. (...) Mein letzter PCR Test war positiv. Die Regeln hier in Afrika sind so, wenn man positiv getestet wurde, muss man zehn Tage in Selbstisolation," sagt er in einer emotionalen Insta-Story. Es gehe ihm aber gut und er fühle sich stark.

Später ins Camp?

Und RTL sagt in einer Aussendung: "Er befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird engmaschig medizinisch betreut. Ob er zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen wird, steht noch nicht fest.