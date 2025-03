Erste Kino-Rolle für Pocher-Ex Amira Aly

Amira Aly, Ex-Partnerin von Oliver Pocher und Mutter zweier seiner Kinder, startet jetzt als Schauspielerin durch.

Die österreichische Moderatorin und Podcasterin Amira Aly (32) steht neben Gastrollen im "Traumschiff" sowie der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" nun für ihren ersten Kinofilm vor den Kameras. Gestern begannen die Dreharbeiten für den Kinofilm "Im Zeichen des Drachen" in der Drachenhöhle Furth, nordöstlich von Regensburg. Regisseur und Drehbuchautor Enrico Saller inszeniert das Werk, in dem Erol Sander die Hauptrolle übernimmt.

Für Amira Aly ist es die erste Kino-Rolle überhaupt. Sie spielt eine Archäologin, die sich mit Mythen und Legenden auseinandersetzt. Gegenüber "Bild" äußerte sie sich begeistert: "Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten. Es ist ein tolles Drehbuch mit einem wunderbaren Cast und einem talentierten jungen Regisseur.“

Um sich optimal vorzubereiten, nahm sie in den vergangenen Wochen intensiv Schauspielunterricht und Coachings. Die Geschichte des Films behandelt eine Heldenreise und die Bedeutung von Durchhaltevermögen – ein Thema, mit dem sich Amira persönlich identifizieren kann.

Weitere Schauspielprojekte

Doch das Kinodebüt ist nicht ihr einziger Auftritt vor der Kamera. Derzeit ist sie auch in der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" (9. Staffel, Folge 1) als Social-Media-Reporterin zu sehen. Künftig will sie weitere Schauspielprojekte annehmen und sich in diesem Bereich weiterentwickeln.

Dass ihr erster Schritt in die Schauspielwelt geglückt ist, zeigt das Zuschauerinteresse: Die neue Staffel von "Marie fängt Feuer" lockte 3,19 Millionen Menschen vor die Bildschirme.