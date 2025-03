× Amira Aly: Erster Einblick in ihr neues Traumhaus in Köln

Die Moderatorin und Podcasterin gewährt erste exklusive Einblicke in ihr neues Traumhaus in Köln – und packt dabei selbst mit an!

Begrüntes Dach, hohe Decken und großzügige Glasflächen – so wird das zukünftige Traumhaus von Amira Aly in Köln aussehen, das die gebürtige Kärntnerin am Donnerstag stolz beim Holzhaus-Spezialisten GRIFFNER präsentierte. Im Herbst dieses Jahres wird sie dann zusammen mit ihren beiden Söhnen in das rund 400 Quadratmeter große Zuhause einziehen. Auf zwei Etagen gibt es jede Menge Platz zum Spielen und Wohlfühlen, doch vor allem das ökologische Design liegt Amira besonders am Herzen. Amira Aly: Große Lebensbeichte vor Neustart mit großer Liebe

Pocher-Ex Amira Aly baut ihr Traumhaus in Kärnten Nachhaltiges Traumhaus in Köln Für Amira war es entscheidend, dass Holz als nachhaltiger Baustoff eingesetzt wird, um ein Raumklima zu schaffen, das an das Wohlgefühl der Natur erinnert. Kein Wunder, dass Holz in ihrem neuen Zuhause allgegenwärtig ist – von der charakteristischen Massivholzdecke, die das Markenzeichen von GRIFFNER ist, bis hin zu den warmen Echtholzböden und der eleganten Holztreppe, die als echtes Design-Highlight zum Interior-Statement wird. © Philipp Lihotzky × Auch von außen wird Amiras neues Traumhaus ein Hingucker: Die Putzfassade bekommt mit Elementen aus Alu einen unverwechselbaren Charakter, während das Flachdach eine grüne Oase bilden wird. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit geht Amira keine Kompromisse ein: Im Winter wird das Haus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt und im Sommer angenehm gekühlt. Eine Photovoltaikanlage sorgt zusätzlich für niedrige Energiekosten. © Philipp Lihotzky × „Die einzigartige Wohngesundheit, die Nachhaltigkeit des ökologischen Baustoffes Holz und natürlich auch das Design waren für mich die entscheidenden Gründe, warum ich mit GRIFFNER bauen wollte“, erzählt Amira Aly. Wir sind gespannt, wie Amira Aly ihr neues Zuhause einrichtet und welchen persönlichen Touch sie diesem einzigartigen Ort verleihen wird!