Pocher-Ex Amira Aly baut ihr Traumhaus in "Klein Venedig"

Eigentlich baut Amira Aly zur Zeit ein Haus für sich und ihre Kinder in Köln - im oe24-Talk verriet sie jetzt, dass sich auch in Kärnten ein Grundstück erworben hat

Die Arbeiten an ihrem neuen Traumhaus in Köln laufen auf Hochtouren. Dort lässt sie von der Kärntner Firma "Griffner" ihr neues Domizil errichten, wo sie mit ihren Kindern und natürlich auch Freund Christian einziehen will. Im März will Amira nach Kärnten reisen, um den Produktionsstart ihrer Villa zu begutachten. Doch Köln ist nicht Amiras einzige Baustelle, wie sie oe24 verriet.

Amira Aly baut Haus in Köln © Instagram ×

Am Wiener Opernball erzählte die Kärntnerin, dass sie auch in ihrer Heimat bauen möchte. "Ich habe mir ein Grundstück in Klein Venedig gekauft und werde dort auch ein kleines Haus hinstellen. Aber das wird noch dauern", freut sich Amira auf einen neuen Rückzugsort für sich und ihre Familie.

© Andreas Tischler ×

Den Opernball hätte sie übrigens am liebsten mit ihrer Liebe Christian besucht. "Es ist so schade, dass Christian nicht mitkommen konnte aber er muss arbeiten. Ich wäre gerne mit ihm gemeinsam hier", seufzt die fesche Moderatorin. Genossen hat sie den Abend aber auch ohne Christian. In der Loge von 3SI-Immobilien und Adi Weiss feierte Amira bis zwei Uhr früh am Opernball.