Ex-"Dancing Star" klagt über zu geringer Pension

Die deutsche Schauspielerin Katerina Jacob (u.a. Der Bulle von Tölz, Dancing Stars, 66) ist sauer über ihre Pension.

Die deutsche Schauspielerin Katerina Jacob kritisierte kürzlich die hohen Pensionsbeiträge und gleichzeitig geringen Pensionszahlungen für ihre Berufsgruppe. Die 66-jährige Darstellerin gab an, in rund 50 Jahren 800.000 Euro in die Rentenkasse eingezahlt zu haben, jedoch lediglich 1.435 Euro monatlich zu erhalten. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) widersprach diesen Angaben und stellte klar, dass eine derartige Summe an Einzahlungen unrealistisch sei.

Laut DRV könne Jacob höchstens rund 510.000 Euro eingezahlt haben, was zu einer Rente von etwa 3.400 Euro brutto führen würde. Auch "FOCUS online" hatte Jacobs Aussagen bereits widerlegt. Jacob erklärte ihre niedrige Rente damit, dass Schauspieler oft lange Zeiten ohne Drehaufträge haben und dadurch nicht durchgängig Rentenpunkte sammeln können.

Schauspieler seien unregelmäßig beschäftigt

Die Rentenversicherung bestätigte, dass Schauspieler unregelmäßig beschäftigt seien und daher nicht kontinuierlich in die Rentenkasse einzahlen könnten. Zudem sei die Beitragsbemessungsgrenze eine natürliche Obergrenze für die Höhe der Einzahlungen. Jacob betonte, sie habe stets Höchstbeiträge gezahlt, komme jedoch aufgrund der Fehlzeiten nicht auf die maximale Rente. Sie fügte hinzu, dass sie finanziell gut abgesichert sei und nicht auf ihre Rente angewiesen sei.