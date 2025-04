Formel-1-Legende Michael Schumacher ist Opa geworden

Gina Schumacher (28), Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher, ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter einer kleinen Tochter geworden.

Wie "Bild" berichtet, kam das Baby in Ginas Heimat, der Schweiz, zur Welt, wo sie sich bereits seit einigen Wochen befunden haben soll. "Willkommen auf der Welt, Millie. Geboren am 29. März – unsere Herzen sind voller denn je. Wir sind unendlich dankbar, dich in unserem Leben zu haben", verkündet Gina Schumacher die Geburt ihrer Tochter auf Instagram. Dazu postet sie ein Schwarz-weiß-Foto vom Baby-Händchen, das von ihr und ihrem Ehemann Iain Bethke gehalten wird.

Im Dezember hatte die professionelle Westernreiterin Gina Schumacher ihre Schwangerschaft mit einem Instagram-Posting öffentlich gemacht. Wie damals sind auch heute ihre 337.000 Instagram-Follower aus dem Häuschen. Fleißig werden rote Herz-Emojis und Gratulationen in der Kommentarspalte vergeben.

Vater ist Ginas Ehemann, der ehemalige Springreiter aus Baden-Württemberg Iain Bethke (29). Nach acht Jahren haben sie im September 2024 auf Mallorca geheiratet. Die Trauung fand im Beisein ihrer Familie und Freunde, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, statt. Die meiste Zeit leben sie auf der Schumacher-Ranch in den USA.

"Meine neue Reiterin"

Insgeheim hofft Gina Schumacher wohl, dass ihre Tochter irgendwann in ihre Fußstapfen treten wird. Denn bereits bei der Schwangerschaftsverkündung war auf einem Foto der Bildergalerie eine Tafel zu sehen, die neben ihrem Minipferd stand und darauf war zu lesen: "Meine neue Reiterin kommt im April 2025".

Mit der Geburt ihres ersten Kindes hat nun Gina Schumacher ihren Vater, Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) und Mutter Corinna Schumacher (55) zu Großeltern gemacht. Ihr Bruder Mick Schumacher (25, Rennfahrer), ist nun Onkel geworden.