Frédéric Prinz von Anhalt weiter in Lebensgefahr

Frédéric Prinz von Anhalt (81) wird gerade in einer Kölner Klinik wegen einer Lungenentzündung behandelt – sein Zustand ist weiterhin kritisch. Er schwebt noch in Lebensgefahr.

Weiterhin große Sorge um Frédéric Prinz von Anhalt: Der 81-jährige Witwer der Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor liegt seit Freitag in einem Kölner Krankenhaus. Er wird dort wegen einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation behandelt.

Laut "Bild" berichten die behandelnden Ärzte nun, dass die nächsten Stunden entscheidend seien. Wenn sich sein Zustand verschlimmern sollte, müsste er künstlich beatmet werden.

Bereits am vergangenen Montag hatte Frédéric von Anhalt laut "Bild" einen Dreh für den Sender ProSieben unterbrochen, weil es ihm so schlecht ging. Danach habe er sich in sein Hotelzimmer zurückgezogen, um sich auszukurieren. Doch sein Zustand verschlechterte sich. Am Freitag rief er den Notarzt.