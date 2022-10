Harry & Meghan: Netflix-Doku wird nun doch verschoben

Skandal bei 'The Crown': Geht die Netflix-Serie bei Dianas Tod zu weit? Der Erfolg der Netflix-Serie "The Crown" liegt unter anderem auch an der dramatischen Aufbereitung der Szenen. Nun soll dieses Erfolgsrezept auch in der fünften Staffel beim Tod von Prinzessin Diana angewendet werden, was selbst einigen Set-Mitarbeitern zu weit geht.