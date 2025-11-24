Erkennen Sie die Richtige? Helene Fischer verblüfft mit perfekter Wachsfigur

Helene Fischer-Alarm jetzt auch in den Niederlanden! Ihre neue Wachsfigur sieht SO gut aus, dass man erst beim zweiten Hinschauen schlau wird, wer die lebendige Sängerin der beiden ist.

Die Ähnlichkeit ist einfach verblüffend! Am Montag wurde in Amsterdam bei Madame Tussauds eine Wachsfigur von Helene Fischer präsentiert - live mit der Sängerin selbst, wie die „Bild“ berichtet.

Die neue Wachsfigur reiht sich zwar neben einigen anderen Originalmodellen von ihr in deutschen Städten ein, doch DIESE ist wirklich so gut gelungen, dass man sich beim flüchtigen Blick auf das Foto nicht entscheiden kann, welche die tatsächliche lebendige Schlager-Legende ist!

© Madame Tussauds Amsterdam

Helene Fischer hat die Figur bei der Enthüllung am Montag das erste Mal gesehen. Ein einziges Mal hatte sie sich dafür im Vorfeld vermessen lassen, den Rest danach den Experten überlassen.

"Eigentlich nahezu perfekt"

Was sagt die Sängerin selbst dazu? Ist sie auch so hin und weg von ihrer eigenen Figur? „Es ist wie bei meinen anderen beiden Figuren, die ich schon einmal enthüllen durfte, ein unglaublich spannendes Gefühl, wenn man direkt vor sich steht, sich selbst ansieht und Details erkennt, die man sonst nur im Spiegel sieht. Ich muss aber sagen, dass diese Figur sehr schön geworden ist – eigentlich nahezu perfekt“, so Fischer zur „Bild“.

Hier sieht man Helene 2011 neben ihrer ersten eigenen Wachsfigur in Berlin.

© getty

"Wundere mich, wie klein ich bin"

Und Fischer ergänzt: „Mir ging es bei meinen Figuren in Deutschland auch schon so – aber ich wundere mich immer wieder, wie klein ich eigentlich bin!“