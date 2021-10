5. Hochzeit für Pink-Floyd-Star Roger Waters

"Ein sehr glücklicher Mann!" Roger Waters von Pink Floyd überrascht mit Romantik Hochzeit.

„Ich bin so glücklich, endlich ein Keeper! Pink-Floyd-Legende Roger Waters (78) überrascht seine 4 Millionen Social Media Fans mit einer Serie von romantischen Hochzeitsfotos. Jüngst gab er seiner Lebensgefährtin Kamilah Chavis (43) in den Hamptons nahe New York das Ja-Wort. „Ein sehr glücklicher Mann“ kommentiert er die stimmungsvollen Hochzeitsbilder, die ihn u.a. bei mehreren Küssen und dem gemeinsamen Anschneiden der Hochzeitstorte zeigen. Auch Hund Georgia Brown war als Trauzeuge dabei.

2018 wurde Waters und Chavis in Paris beim Tennis-Finale zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem erstmals gemeinsam gesichtet,

2019 machte man die Liebe mit einem Red Carpet Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig offiziell. Jetzt ist sie seine fünfte Ehefrau. Nach Judith Trim (1969 -1975), Lady Carolyne Christie (1986-1992) der Mutter seiner Kinder Harry und India, Priscilla Phillips (1993-2001), die ihm Sohn Jack Fletcher gebar und Laurie Durning, von der sich Waters 2015 nach drei Ehejahren und Millionen-schweren Rosenkrieg scheiden ließ.