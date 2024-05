× Aguileras Wandel sorgt für Wirbel: Was steckt dahinter?

Die Pop-Ikone zeigt sich in Mexiko mit Mini-Taille und neuem Körpergefühl - Fans und Experten rätseln über das Geheimnis.

Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Christina Aguilera die Musikwelt mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem unverwechselbaren Style. Nun sorgt die Sängerin erneut für Schlagzeilen, allerdings nicht mit einem neuen Song, sondern mit ihrem deutlich veränderten Aussehen. Bei einem Auftritt in Mexiko präsentierte sich die 43-Jährige zuletzt in einem hautengen Outfit, das ihre schlanke Figur und ihre Mini-Taille in den Vordergrund rückte.

Social Media in Aufruhr: Spekulationen um Ozempic

Die drastische Veränderung von Aguileras Körper blieb nicht unbemerkt. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare und Spekulationen. Viele Fans äußern ihre Bewunderung für ihren neuen Look, während andere ihre Sorge über den vermeintlich rasanten Gewichtsverlust wundern.

© Getty Images ×

Besonders hartnäckig hält sich das Gerücht, Aguilera habe mit dem Diabetes-Medikament Ozempic nachgeholfen. Ozempic, auch als Semaglutid bekannt, wird eigentlich zur Behandlung von Diabetes eingesetzt. Neben der Regulierung des Blutzuckerspiegels kann es auch zu Gewichtsverlust führen, da es das Sättigungsgefühl erhöht und den Appetit zügelt.

Aguileras Vergangenheit mit Gewichtsschwankungen

Christina Aguilera kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsschwankungen. 2013 machte sie Schlagzeilen mit ihrer damals kurvigen Figur, die ihr den Spitznamen "Curvylicious" einbrachte.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Offizielles Statement steht noch aus

Aguileras Management hat sich bisher nicht zu den Ozempic-Gerüchten geäußert. Ob die Sängerin wirklich zu dem Medikament gegriffen hat, bleibt somit vorerst unklar.