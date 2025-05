AMAs: Jennifer Lopez sorgt mit "peinlichem" Kuss für Aufregung

Die Sängerin ließ es auf der Bühne ordentlich krachen - sie küsste gleich mehrere Tänzer und Tänzerinnen. Das sorgte bei den Fans für Unmut.

Jennifer Lopez wurde von ihren Fans für ihren peinlichen Eröffnungsauftritt bei den 2025 American Music Awards in Las Vegas am Montag gescholten - nachdem sie sowohl männliche als auch weibliche Tänzer live auf der Bühne geküsst hatte.

Fans sind angewidert

Die 55-jährige aus der Bronx stammende Sängerin und Schauspielerin - die nach ihrer vielbeachteten Scheidung von Ben Affleck Single ist - moderierte die CBS-Live-Veranstaltung im Fontainebleau Hotel und eröffnete den Abend, indem sie zu einem sechsminütigen Medley aus 23 Hits der Nominierten des Abends sang und tanzte.

Während die meisten A-Promis, darunter auch Taylor Swift, die Veranstaltung schwänzten, tat JLo ihr Bestes, um im Alleingang für Starpower zu sorgen, indem sie Hits wie „Birds of a Feather“ von Billie Eilish, „Espresso“ von Sabrina Carpenter und „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé performte.

Die Zuschauer erschauderten über ihren „ekelhaften“ Lippenkuss mit ihren Tänzern. Einige bezeichneten ihn als „verzweifelten“ Versuch, Affleck eifersüchtig zu machen, nachdem ihre zweijährige Ehe vor vier Monaten aufgelöst wurde. Andere warfen ihr vor, mit dem Kuss zu weit gegangen zu sein, und ein X-User erklärte: „Jennifer Lopez hat den Verstand verloren.

Jennifer Lopez schmust sich durch die American Video Awards © Getty Images ×

Schlüpfrige Show

Ein anderer Zuschauer fragte: „Warum küsst Jennifer Lopez jeden bei den AMAs?“, während ein anderer sich einschaltete: 'Ich habe gerade von meinem Handy aufgeschaut und Jennifer Lopez küsst ein Mädchen?!?!' Für die schlüpfrige Bühnenshow trug sie ihre charakteristischen goldblonden Locken zu einer hüftlangen, geraden Frisur mit Mittelscheitel.

Die Sängerin begann ihr Programm mit einem Auszug aus ihrem 2012 veröffentlichten Song "Dance Again". Danach folgte ein Medley aus viralen Hits des vergangenen Jahres, darunter "HOT TO GO" von Chappell Roan, "I Had Some Help" von Morgan Wallen und Post Malone und "Nasty" von "Tinashe".





Die 51. American Music Awards fanden am Memorial Day im Fontainebleau Hotel im Herzen von Las Vegas statt. Lopez übernahm die Moderation der diesjährigen Zeremonie, nachdem sie 2015 zum ersten Mal moderiert hatte.

Die Abräumerin des Abends, Billie Eilish, schwänzte die Awards und wurde per Video zugeschaltet © Getty Images ×

Mit sieben Awards war Billie Eilish die Abräumerin des Abends. Mit ihrem Album "Hit Me Hard and Soft" gewann die Sängerin unter anderem die prestigeträchtigen Titel "Künstlerin des Jahres" und "Album des Jahres". Per Videobotschaft bedankte sie sich bei ihren Fans: "Das ist verrückt, ich bin sprachlos. Das bedeutet mir alles“