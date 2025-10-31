Ana de Armas: Grund für Trennung von Tom Cruise enthüllt!

Ein Insider verrät den Grund für das Beziehungs-Aus. Demnach habe sich Ana de Armas mit Tom Cruise "unwohl" gefühlt.

Ana de Armas (37) und Tom Cruise (63) haben sich vor einigen Wochen nach neun Monaten Beziehung getrennt – nun werden die Hintergründe deutlicher. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, lag es vor allem am Tempo der Beziehung: „Die Dinge entwickelten sich schnell und sie begann sich ein wenig unwohl zu fühlen mit dem Tempo, in dem alles voranschritt.“

Die Schauspielerin habe daher „die Bremse gezogen“, betonte die Quelle, fügte aber hinzu, dass Ana „Tom immer noch sehr mag“. Trotz der Trennung pflegen die beiden weiterhin eine Verbindung und wollen sehen, „wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln“. „Sie wollen Freunde bleiben, aber sie musste einen Schritt zurücktreten“, so der Insider.

So begann ihre Liebe

Die Romanze begann während der intensiven Unterwasser-Trainings für den Thriller "Deeper", der momentan auf Eis liegt. „Es begann mit tiefem beruflichen Respekt und dann funkte es. Tom war völlig von Ana fasziniert“, erklärte die Quelle. Ana genoss die gemeinsame Zeit und schätzte besonders, dass Tom „sie und alles, was sie tun wollte, unterstützte“.

"Sitzt nicht zu Hause und weint"

Nach der Trennung und der Pause ihres Films sei Ana zunächst enttäuscht gewesen, heißt es gegenüber der Daily Mail: „Ana dachte, dieses Jahr würde ganz anders werden, deshalb ist sie enttäuscht. Aber sie weiß, dass es besser werden wird, und macht weiter. Sie sitzt nicht zu Hause und weint – und ist immer noch mit Tom befreundet.“

Obwohl Ana nun einen Schritt zurücktritt, scheint die Verbindung zwischen den beiden Stars nicht völlig abgerissen. Ob sich daraus irgendwann mehr entwickelt, bleibt offen.