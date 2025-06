Bewegende Rückkehr: Lewis Capaldi feiert Comeback des Jahres

Jetzt ist er zurück und bewegt die Welt! Lewis Capaldi zurück auf der Bühne in Glastonbury.

Manchmal ist der Kloß im Hals so groß, dass ein Schlucken nicht genügt – genau so ein Moment war es, als Lewis Capaldi am Freitagabend auf dem Glastonbury Festival die Bühne betrat.

Herzen der Fans

Nach einer langen, schwierigen Zeit kehrte der schottische Sänger zurück – und berührte mit seiner Präsenz und Musik nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch seine eigenen Emotionen.

Ein bewegender Auftritt voller Emotionen

Das Publikum jubelte, sang mit, lachte – und viele weinten. Capaldi stand mit Tränen in den Augen auf der Bühne und lauschte ergriffen dem Chor tausender Stimmen, die seine Songs mitsangen. Es war nicht einfach nur ein Auftritt, sondern ein zutiefst menschlicher Moment voller Dankbarkeit und innerer Stärke.

Rückblick auf eine schwere Zeit

Vor zwei Jahren erlitt Capaldi während eines Auftritts einen schweren Tourette-Schub, der ihn stimmlich und körperlich so sehr aus der Bahn warf, dass er die Bühne nicht mehr betreten konnte. Es war eine Zeit des Rückzugs und der Unsicherheit – auch mit Blick auf seine Karriere.

„Es war mein Ziel, wieder hier zu stehen“

Nun, zwei Jahre später, kehrt der 28-Jährige genau an diesen Ort zurück. „Es war mein Ziel, wieder hier zu stehen“, sagte er auf der Bühne. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb er anschließend: „Glastonbury, es ist so unglaublich, wieder hier zu sein, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.“

Ein Lied als Botschaft: „Survive“

In seinem neuen Song Survive verarbeitet Capaldi die Herausforderungen und Rückschläge der vergangenen Jahre. Es ist ein Lied über den Kampf, über das Weitermachen – und über die Kraft, sich selbst nicht aufzugeben.