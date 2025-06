Bezos-Hochzeit: Mega-Promis stürmen Venedig

Zahlreiche Stars sind bereits in der Lagunenstadt eingetroffen. Wo genau die Hochzeit stattfindet, wissen aber nicht einmal Kim Kardashian & Co.

Der Countdown zur wohl geheimnisvollsten Promi-Hochzeit des Jahres läuft – und ganz Venedig blickt gespannt auf das, was Tech-Milliardär Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) hinter verschlossenen Türen vorbereiten. Während die Gästeliste voll ist mit Superstars und Politikgrößen, bleibt eines völlig unklar: Wann und wo genau wird das Paar „Ja“ sagen?

Lauren Sanchez und Jeff Bezos © Getty

Am Mittwoch landeten Bezos und Sánchez per Helikopter in der italienischen Lagunenstadt. Ziel: das exklusive Fünf-Sterne-Hotel „Aman“ direkt am Canal Grande – komplett gemietet, versteht sich. Beim Check-in zeigten sich die beiden bestens gelaunt, später am Abend elegant gestylt auf dem Weg zu einem Wassertaxi. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wo findet die Trauung statt?

Kris Jenner, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Dolce & Gabbana, Khloe Kardashian © Getty

Oprah Winfrey © Getty

Tom Brady © Getty

Selbst die VIP-Gäste, darunter niemand Geringeres als Präsidenten-Tochert Ivanka Trump, Unternehmerin Kim Kardashian mit Schwester Khloe und Mama Kris Jenner, Hollywood-Star Orlando Bloom, NFL-Legende Tom Brady, TV-Talkerin Oprah Winfrey, das Designer-Duo Dolce & Gabbana und Film-Produzent Brian Grazer, tappen im Dunkeln. Laut Insider-Informationen wurden sie lediglich über Zeiten informiert – nicht jedoch über Orte. Der Plan: Sie werden zu gegebener Zeit einfach zu den geheim gehaltenen Locations gebracht. Die Anreise erfolgt stilgerecht mit eigens bereitgestellten Wassertaxis.

Orlando Bloom © Getty

Brian Grazer mit Veronica Smiley Grazer © Getty

Warum das große Geheimnis?

Hinter der extremen Diskretion stecken Sicherheitsbedenken – und Proteste. Immer mehr Venezianer zeigen sich empört über die millionenschwere Inszenierung in ihrer historischen Stadt. Umso strenger sind die Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem rund um die Insel San Giorgio Maggiore, die als Hotspot der Feierlichkeiten gilt. Dort, im Garten des alten Benediktinerklosters und im malerischen Amphitheater Teatro Verde, soll die Trauung stattfinden. Seit Mittwoch ist die Insel abgeriegelt: schwer bewaffnete Polizei, Sichtschutzplanen, dichtgemachte Cafés. „Wir haben zu“, bestätigt ein Mitarbeiter. Die Atmosphäre: wie in einem Hochsicherheitstrakt.

San Giorgio Maggiore © Getty

Ein weiteres Indiz: Am Mittwochabend stieg gegen 22.30 Uhr ein heller Lichtstrahl aus dem Amphitheater in den Himmel – offenbar eine geheime Generalprobe für eine spektakuläre Lichtshow zur Trauung. Insider berichten, dass Bezos eine aufwendige Inszenierung plant, bei der der venezianische Nachthimmel leuchten soll.

Wann ist es soweit?

Donnerstag oder Freitag? Aktuell deutet alles auf Freitag hin. Denn noch am Donnerstagabend soll ein Empfang in der Kirche Madonna dell’Orto im Stadtteil Cannaregio stattfinden. Auch hier: Totalsperrung des Schiffsverkehrs, Polizeikontrollen, absolute Diskretion. Ein erstes lockeres Zusammenkommen der Gäste – bevor es auf der Trauminsel San Giorgio Maggiore ernst wird.

Madonna dell’Orto © Getty

Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, setzt bei seiner zweiten Hochzeit nicht auf Understatement, sondern auf eine glanzvolle Inszenierung im Stil einer modernen Märchenhochzeit. Und ganz Venedig schaut zu...