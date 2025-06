Brooklyn Beckam bricht sein Schweigen zum Familienstreit

Seit ihrer Traumhochzeit im April 2022 ranken sich Gerüchte um Spannungen zwischen Brooklyn Beckham, seiner Ehefrau Nicola Peltz und seinen prominenten Eltern David Beckham und Victoria Beckham. Jetzt bricht das Paar sein Schweigen – und sorgt mit einem Interview im Magazin „Glamour“ für Aufsehen

Die Hochzeit von Brooklyn Beckham und seiner Nicole Peltz war ein mediales Großereignis, doch hinter den Kulissen soll es gekriselt haben. In dem Interview geben Brooklyn und Nicola offen zu, dass bereits die Vorbereitungen zur Feier eine Belastungsprobe waren. „Hochzeiten können intensiv sein, vor allem wenn man möchte, dass alle anderen Spaß haben“, so Nicola. Ihr persönliches Highlight: ein stiller Moment der Zweisamkeit mit Brooklyn während der Feier. Von Victoria und David Beckham ist in diesem Zusammenhang jedoch auffällig keine Rede.

Brooklyn verriet, dass er und Nicola sich kurz nach der Zeremonie „für eine Sekunde aus dem Trubel zurückzogen“ und gemeinsam eine kleine Fahrt unternahmen. „Es war perfekt“, schwärmt der älteste Beckham-Sohn. Das Paar zeigt sich im Gespräch harmonisch und betont, wie wichtig ihnen gegenseitiger Rückhalt ist. „Was zählt, ist, dass wir zusammen glücklich sind“, erklärt Brooklyn. Die Schlagzeilen rund um familiäre Spannungen blendet er bewusst aus: „Ich ignoriere den Lärm von außen.“

Nicola gesteht, dass es ihr schwerfällt, mit Fake News umzugehen. „Mein erster Impuls ist immer, mich zu wehren“, gibt sie zu. Doch Brooklyn erinnert sie regelmäßig daran, worauf es wirklich ankommt: „Einander lieben, ehrlich sein und sich gegenseitig schützen.“