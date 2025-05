Cannes-Opening mit vielen Stars und wenig nackter Haut

Die Filmfestspiele gehen in die 78. Ausgabe. Der rote Teppich ist bereits ausgerollt - Goldene Palme für sein Lebenswerk für Robert de Niro bei der Eröffnungszeremonie.

Dienstagabend (13. Mai) steht die große Eröffnungszeremonie der 78. Filmfestspiele von Cannes auf dem Programm. Hierbei soll der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten. "Ich fühle mich dem Festival in Cannes sehr verbunden", hatte De Niro im Voraus mitgeteilt. "Gerade jetzt, wo uns so vieles in der Welt auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen - Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde."

Robert De Niro wird für sein Lebenswerk mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet © Getty Images ×

Hollywood-Maschine

Der aus Klassikern wie "Der Pate II", "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier" und "GoodFellas" bekannte Schauspieler steht auch im hohen Alter weiter unermüdlich vor der Kamera. In diesem Jahr ist De Niro etwa im Mafia-Film "The Alto Knights" zu sehen, in dem er zwei konkurrierende Mafia-Bosse verkörpert, auf Netflix läuft die Serie "Zero Day" mit De Niro als Ex-Präsident der USA.





Stars an der Croisette

Untertags wurden bereits die Models Bella Hadid und Heidi Klum gesichtet. Auch Halle Berry, Juliette Binoche und Andy MacDowell zeigten sich gut gelaunt bei ihrer Ankunft.

Model Bella Hadid © Getty Images ×

Halle Berry bei ihrer Ankunft © Getty Images ×

Nacktheit verboten

Auf dem Red Carpet gibt es heuer Neuerungen. Denn die Veranstalter teilten zum Dresscode mit: "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich wie auch in allen anderen Bereichen des Festivals verboten." Voluminöse Kleidungsstücke, "insbesondere solche mit großer Schleppe, die den reibungslosen Verkehr der Gäste behindern und die Sitzordnung im Theater erschweren", sind ebenfalls nicht gestattet, hieß es. Der rote Teppich an der Croisette ist stets Schauplatz opulenter Roben, mutiger Outfits – und mitunter auch von Debatten über Stil und Provokation .

Werden das also stylingtechnisch die fadesten Filmfestspiele aller Zeiten?