Castingshow: Heidi Klum steigt aus und SIE ersetzt sie

Es ist die Jubiläumsstaffel der beliebten Castingshow, doch Klum verabschiedet sich. Die Fans trauern ihr nach.

Das Werbeplakat für die 20. Staffel von "America's Got Talent" trägt eine versteckte Botschaft. Denn von Heidi Klum fehlt darauf jegliche Spur. Die 51-Jährige war bereits seit über zehn Jahren Teil der Jury der beliebten Castingshow. Neben den bewährten Juroren Sofia Vergara, Simon Cowell, Howie Mandel und Terry Crews liest man jetzt statt Klum einen anderen Namen.

Ist das der Grund?

Für Heidi übernimmt künftig wieder Mel B. Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin war bereits von 2013 bis 2018 Mitglied der Jury. Damals noch an der Seite von Heidi Klum. Die neue Staffel feiert heuer am 27. Mai Premiere. Die Live-Shows werden im August starten. Klum hat natürlich nicht ohne Grund aufgehört. Sie wird dieses Jahr wieder zu einer anderen großen Castingshow zurückkehren. Mit "Project Runway" und "Germany's Next Topmodel" wird Klum ohnehin kaum noch Termine frei haben.

Fans weinen und jubeln

Dass Heidi auf dem neuen Plakat nicht mehr zu sehen ist, macht viele Fans traurig: "Heidi komm zurück", verlangen einige. Mindestens genauso viele freuen sich jedoch darüber, dass Mel B zurück ist: "Ist das die beste Jury, die es je gab?", fragt ein Fan. "Ja, Mel B ist zurück", freut sich ein anderer.