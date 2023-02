CSI-Star im Alter von 34 Jahren verstorben

Der 34-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

CSI Schauspieler Cody Longo ist am Mittwoch leblos in seinem Haus in Texas aufgefunden worden. Der 34-Jährige hinterlässt drei Kinder und eine Ehefrau. "Cody war unsere ganze Welt. Die Kinder und ich sind erschüttert und am Boden zerstört. Er war der beste Vater. Wir werden dich immer und ewig vermissen und lieben", wird seine Frau Stephanie Longo im US-People-Magazin zitiert.

Angeblich habe Longos Frau Stephanie bei ihrer Arbeit in einem lokalen Tanzstudio ein ungutes Gefühl bekommen, konnte ihren Ehemann nicht erreichen und rief die Polizei zum Haus. Weil Longo die Tür nicht öffnete, traten die Polizisten die Tür ein und fanden ihn tot im Bett.

Wie mehrere US-Medien berichten, soll Longo jahrelang mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen gehabt haben. Erst im Sommer habe er eine Reha-Kur gemacht. Die Familie glaubt, dass er einen Rückfall erlitt und der Alkoholismus der Grund für seinen Tod war.