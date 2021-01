Depressiv nach Corona: US-Rapper stirbt mit 21 Jahren

Der Rapper aus Atlanta kämpfte seit letztem Jahr mit dem Coronavirus, nachdem er bereits im Juli positiv auf das Virus getestet wurde. Habe gerade einen Corona-Test gemacht, und das Ergebnis war positiv“, schrieb er am 1. Juli 2020 auf Twitter. „Mir geht’s ganz gut, habe nur ziemlich schlimme Kopfschmerzen. Ich bin ein gesunder Kerl, also sollte das kein Problem sein. Allerdings wird sich mein Album dadurch verzögern.“

Just took a covid test and my results came back positive:/ I’m str8 just a pretty bad headache. I’m a healthy dood tho so I should b fine. Unfortunately this will put a delay on the album thx for rockin w me y’all????????