Der Beckham-Familienstreit eskaliert immer weiter

Der Familienstreit bei den Beckhams wird immer heißer. Cruz Beckham sorgt mit seinen Postings auf den sozialen Medien für viel Aufsehen.

Das Promi-Magazin "Page Six" berichtet, dass der Streit bei den Beckhams sich weiter zuspitzt. Der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), Cruz Beckham (20), hat in den letzten Monaten immer wieder scharfe Nachrichten in den sozialen Medien veröffentlicht. Diese richten sich vor allem gegen seinen Bruder Brooklyn (26).

Dem Magazin liegen Aussagen vor, die von "Du bist ein Betrüger", "Du bist jetzt ein Ar***loch" bis hin zu "Du bist tot für mich" reichen. Es ist nicht vollkommen klar, an wen die Nachrichten gerichtet waren. Die Botschaften fallen in eine Zeit, in welcher Cruz in einen heftigen Streit mit seinem Bruder Brooklyn und dessen Frau Nicola Peltz (30) verwickelt war.

Gegenseitig auf Instagram entfolgt

Anfang des Monats eskalierte die Fehde. Damals wurde bekannt, dass Cruz, Brooklyn, Nicola und ihr Bruder Romeo Beckham sich gegenseitig auf Instagram entfolgt haben. Eine anonyme Quelle sagte gegenüber dem Magazin: "Brooklyn und Nicola haben die Geschwister nicht absichtlich entfolgt. Es ist möglich, dass sie blockiert wurden."

Der Streit geht über die Rivalität zwischen den Geschwistern hinaus. Zwischen Nicola Peltz und Schwiegermutter Victoria ist die Situation auch angespannt. Angeblich hat das Ex-Spice-Girl ihre Schwiegertochter während ihrer Hochzeit im April 2022 zum Weinen gebracht. Sie störte den besonderen Tanz des frisch vermählten Paares.

Wegen Hochzeitskleid verärgert

Gegenüber "Page Six" äußerte sich eine Quelle dazu: "Es war zutiefst verletzend. Leider war dies kein Einzelfall. Es ist ein Muster, das bis heute anhält." Der Konflikt begann, als Nicola sich gegen ein Kleid aus der Kollektion von Victoria Beckham entschieden hat. Das Ex-Spice-Girl soll danach verärgert gewesen sein.

Brooklyn hat seiner Familie deutlich gemacht, dass er auf der Seite seiner Frau steht. Der älteste Sohn teilte seinen Verwandten mit, dass er "keinen Kontakt" wünscht und auf keine Versuche reagieren wird.