Jeff Bezos und Lauren Sanchez: Geheimer Hochzeitsfahrplan und erste Fotos

Laut Medienberichten soll die Zeremonie bereits am Donnerstag stattfinden. Bis Sonntag wolle Bezos dann mit 250 Promi-Gästen durchfeiern.

Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos wird der früheren TV-Moderatorin Lauren Sánchez das Jawort geben – in aller Diskretion, aber unter internationalem Scheinwerferlicht. Die Feierlichkeiten sollen laut Bild am Donnerstag, dem 26. Juni, auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore stattfinden – genauer gesagt im Garten der renommierten Fondazione Giorgio Cini, direkt neben der bekannten Basilika.

Mehr lesen:

Wilde Spekulationen

Seit Wochen kursieren Spekulationen rund um Ablauf, Gästeliste und Location – doch bestätigt ist bislang wenig. Venedig verwandelt sich dieser Tage jedenfalls zur Bühne für die Superreichen: Seit Dienstag landen die ersten Privatjets am Flughafen Marco Polo. Reporter wurden am Dienstag beim Versuch, das Gelände der Fondazione zu betreten, von Sicherheitskräften gestoppt. Mehrere Kontrollpunkte mit Kameras und deutlicher Beschilderung ("Zutritt nur für Mitarbeitende") verhindern derzeit den Zugang. Ein Mitarbeiter bestätigte: „Die Gärten bleiben bis Sonntag für eine private Veranstaltung gesperrt.“ Das benachbarte Café sei hingegen nur am Mittwoch und Donnerstag für die Öffentlichkeit geschlossen – ein deutlicher Hinweis auf den Tag der Trauung.

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres läuft: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben ihr Hochzeitsdatum bestätigt © Getty Images

Doch das Organisationsteam hält sich Spielraum offen. Änderungen sind jederzeit möglich. Die Venedig-Kennerin und staatlich geprüfte Fremdenführerin Dr. Susanne Kunz-Saponaro erklärt gegenüber Bild: „Die Zeremonie mit dem Ringtausch wird auf San Giorgio Maggiore abgehalten – ein traumhafter Ort. Dass sich Bezos und Sánchez für diesen entschieden haben, überrascht nicht. Sogar Ferrari hat dort bereits seine Luxusmodelle präsentiert.“

Lady Gaga als Star-Act?

Die prominenten Gäste werden per Boot direkt zur Anlegestelle innerhalb des Areals gebracht. Gäste des Luxushotels Cipriani – darunter angeblich Lady Gaga – genießen sogar einen privaten Zugang. Ein heißes Gerücht: Die Pop-Ikone könnte auf der Hochzeit singen. Ihr Management dementierte dies bisher – möglicherweise ein bewusster Täuschungsversuch, um Paparazzi fernzuhalten.

Eine Kuriosität am Rande: Die Basilika bleibt während der Hochzeit für Touristen geöffnet. Denn: Eine kirchliche Trauung ist laut einem Mitarbeiter nicht möglich – beide Partner sind bereits geschieden. Daher findet die Zeremonie ausschließlich im Garten der Stiftung statt.





Geheime Packliste

Laut dem US-Promiportal TMZ gibt es ein striktes Protokoll für die Hochzeitsgäste – inklusive detaillierter Packlisten. Grund: Drei Themenpartys sind geplant, darunter eine im Pyjama-Stil. Dazu kommen Probeessen, Cocktail-Empfänge und weitere Events. Braut Lauren Sánchez soll laut Gerüchten 27 Outfits für das Wochenende vorbereitet haben.

Auch zur Party-Location am Samstag gibt es neue Informationen: Entgegen ursprünglicher Spekulationen wird nicht in der Scuola Grande della Misericordia gefeiert. Stattdessen ist das legendäre Arsenale – die ehemalige Werft Venedigs – Austragungsort des Abschlussfests. Bereits Anfang der Woche wurden dort erste Aufbauarbeiten beobachtet.

Sicherheitsvorkehrungen

Der Grund für die ungewöhnliche Wahl: Diskretion. Das Arsenal gilt als militärisches Sperrgebiet, ist also vor neugierigen Blicken weitgehend geschützt. Zudem könnte dort die 127 Meter lange Superyacht Koru von Jeff Bezos unauffällig anlegen – durch eine exakt passende Hafenzufahrt. Auch dies dürfte mit Blick auf jüngste Proteste und politische Spannungen ein bewusstes Signal sein: Keine Öffentlichkeit, keine Eskalation.

Diane von Fürstenberg bei ihrer Ankunft in Venedig. © Getty Images

Star-Gäste

Rund 250 geladene Gäste sollen anreisen – erwartet werden laut lokalen Medien über 90 Privatjets. Einige Prominente wurden bereits gesichtet, darunter Basketballlegende Michael Jordan im Luxushotel Gritti Palace und beim Edel-Italiener Da Ivo. Seine Yacht M’Brace war bis Sonntag vor der Stadt vor Anker. Ob Jordan zur Gästeliste gehört? Es ist wahrscheinlich.

Ivanka Trump steigt in ein Boot-Taxi. © Getty Images

Unter den weiteren mutmaßlichen Gästen: Lady Gaga und Microsoft-Gründer Bill Gates. Ob alle erscheinen, bleibt abzuwarten – aber Venedig steht definitiv im Zeichen der glamourösesten Hochzeit des Jahres. Erste Gäste wurden bereits gesichtet. Ivanka Trump bestieg ein Bootstaxi und Diane von Fürstenberg kam am Flughafen an.