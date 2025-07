Diddy-Ex flehte Richter an: "Bitte lasst ihn nicht frei!"

Nach fast sieben Wochen Verhandlung ist das Urteil im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs gefallen – und es sorgt für mächtig Wirbel in der US-Promiwelt. Eine Bundesjury in Manhattan befand den Rap-Mogul in zwei Fällen der Beförderung zur Prostitution für schuldig

Von den schwerwiegenderen Vorwürfen wie Zwangsmenschenhandel und organisierter Kriminalität wurde Combs freigesprochen. Doch der Skandal rund um den einst gefeierten Produzenten nimmt damit kein Ende. Noch während Diddy auf eine mögliche Freilassung gegen Kaution hoffte, griff Ex-Partnerin Cassie Ventura energisch ein – und das mit Wirkung. In einem Schreiben an Richter Arun Subramanian warnte sie eindringlich vor den Folgen einer Haftverschonung: „Herr Combs eine Gefahr für die Zeugen ist, die in diesem Verfahren ausgesagt haben – einschließlich ihrer selbst – sowie für die Allgemeinheit.“ © Getty Images Ihre Worte verfehlten ihr Ziel nicht: Der Richter lehnte den Kautionsantrag über eine Million Dollar ab. Combs bleibt damit bis zur Verkündung des Strafmaßes in Haft. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Cassie brachte den Stein ins Rollen Cassies mutiger Schritt im November 2023, als sie als Erste eine Zivilklage gegen Diddy einreichte, war laut ihrem Anwalt Douglas H. Wigdor der entscheidende Auslöser für das nun gefällte Urteil. „Sie hat den Weg geebnet, dass Diddy überhaupt zur Verantwortung gezogen wurde“, betont der Jurist. Auch wenn es kein Schuldspruch wegen Menschenhandels wurde – die Verurteilung in zwei Punkten gilt als Meilenstein. Sean "Diddy" Combs © Getty Im Prozess hatte Cassie tiefe Einblicke in ihre Beziehung zu Diddy gegeben. Sie sprach von einem Leben im goldenen Käfig: Escort-Partys, Zwangsdrogenkonsum, psychischer und physischer Missbrauch – ein toxisches Geflecht aus Macht, Abhängigkeit und Gewalt. Ihre Aussage wurde von weiteren Zeug:innen unterstützt, die ebenfalls von verstörenden Erlebnissen mit dem Musikproduzenten berichteten.