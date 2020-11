Diesen 14 Freunden schenkte George Clooney eine Million

Der Hollywood-Star schenkte seinen Kumpeln jeweils einen Koffer mit einer Million Dollar.

So einen Freund wünscht sich wohl jeder. George Clooney hat kurzerhand seine 14 engsten Freunde eingeladen und ihnen jeweils eine Million Dollar (rund 840.000 Euro) geschenkt. Das Geld befand sich dabei passenderweise in Koffern.

Dem „CQ“-Magazin erzählt die Hollywood-Legende, warum er seine Freunde so reich beschenkte. „Sie halfen mir, wenn ich in all den Jahren Hilfe brauchte. Und ich half ihnen, wenn sie Hilfe brauchten. Wir sind alle gute Freunde.“ Seine Freunde seien in den letzten 35 Jahren immer für ihn dagewesen.

Zu den Glücklichen gehören etwa TV-Regisseur Ben Weiss, Kult-Schauspieler Richard Kind oder Steve Lukather, der Gitarrist von Toto.

Das ist die komplette Liste der Freunde