Dieser 90er-Popstar ist jetzt obdachlos

Einst feierte sie mit der Girlgroup "En Vogue" große Erfolge, doch heute ist die 58-jährige Sängerin Dawn Robinson obdachlos. Die frühere Pop-Ikone, bekannt durch Hits wie "My Lovin’" (1999) und "Don’t Let Go" (1996), sprach kürzlich offen über ihren finanziellen Absturz.

Die Musikgruppe EnVogue (v.l.): Dawn Robinson, Singer Cindy Herron, Singer Terry Ellis and Singer Maxine Jones © Getty Images ×

Robinson über ihre Mutter: "Ich war ständig ihre Zielscheibe"

Robinson, die ursprünglich aus Connecticut stammt, trat ab 1989 mit ihrer dreiköpfigen Band auf. Die Girlgroup En Vogue verkaufte geschätzt 20 Millionen Platten und feierte weltweit Erfolge. Doch nach einem zwischenzeitlichen Ausstieg und späteren Comeback 2005 folgte der finanzielle Absturz. 2020 musste sie zu ihren Eltern nach Las Vegas ziehen, konnte dort jedoch nicht lange bleiben. Sie beschreibt die Beziehung zu ihrer Mutter als schwierig und fühlte sich als deren "Zielscheibe". "Ich liebe meine Mutter, aber sie wurde sehr wütend. Eine Menge ihrer Wut ließ sie an mir aus. Ich war ständig ihre Zielscheibe und konnte das nicht mehr", so die En-Vogue-Frontfrau.

"Ich fühlte mich, als wäre ich auf einem Campingtrip"

Nachdem ihr Manager ihr für acht Monate ein Hotelzimmer bezahlt hatte, entschied sie sich schließlich, dauerhaft in ihrem Auto zu leben – eine Entscheidung, die in den USA viele Obdachlose treffen. Dort gibt es eine ganze "Car Life"-Community, von der sich Robinson inspirieren ließ. "Ich fühlte mich frei", erzählt sie in Kalifornien. "Ich fühlte mich, als wäre ich auf einem Campingtrip." Sie schläft in ihrem Wagen und nutzt ein Fitnessstudio für Duschen.

Trotz der harten Umstände zeigt sich die 58-Jährige überraschend zufrieden. Falls En Vogue mit der angekündigten Europatour wieder durchstartet, könnte sich ihre Situation ändern. Einige Fans haben ihr sogar bereits eine Unterkunft angeboten – doch ob sie das will, ist unklar. Bis dahin lebt sie weiterhin auf vier Rädern.