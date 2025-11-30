DIESER "Hör' mal, wer da hämmert"-Star sitzt jetzt im Knast

Erneuter Skandal um TV-Star Zachery Ty Bryan – Festnahme in Oregon!

Drama um Zachery Ty Bryan (42)! Der einstige TV-Star aus „Home Improvement“ landete am Samstag in Eugene, Oregon, erneut hinter Gittern – diesmal wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen nach einer früheren häuslichen Gewalt-Verurteilung. Eine Kaution wurde verweigert, Bryan bleibt mindestens bis 3. Dezember in Haft.

Zachary Ty Bryan © Getty

Doch nicht nur er geriet in Schwierigkeiten: Auch seine Freundin Johnnie Faye Cartwright wurde festgenommen! Sie steht unter anderem wegen Alkohol am Steuer, versuchter schwerer Körperverletzung und rücksichtsloser Gefährdung vor Gericht – die Anklage soll am Montag verhandelt werden.

Bryans juristischer Albtraum zieht sich schon Jahre hin: Alkohol-Fahrt in Oklahoma, Angriffe in South Carolina und die aktuelle fünfjährige einstweilige Verfügung wegen Misshandlung zeigen ein Muster, das ihm nun erneut zum Verhängnis wird.

Zachary Ty Bryan (2.v.l.) © Getty

Trotz allem behauptet der Schauspieler, er sei auf einer "Reise der persönlichen Weiterentwicklung" – die Realität holt ihn jedoch wieder ein. Für Bryan scheint die Zeit der Ruhe vorbei: Neue Skandale, alte Muster – der Albtraum für den einstige Teenie-TV-Star an der Seite von Tim Allen geht weiter!