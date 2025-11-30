DIESER "Hör' mal, wer da hämmert"-Star sitzt jetzt im Knast

Erneuter Skandal um TV-Star Zachery Ty Bryan – Festnahme in Oregon!
Drama um Zachery Ty Bryan (42)! Der einstige TV-Star aus „Home Improvement“ landete am Samstag in Eugene, Oregon, erneut hinter Gittern – diesmal wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen nach einer früheren häuslichen Gewalt-Verurteilung. Eine Kaution wurde verweigert, Bryan bleibt mindestens bis 3. Dezember in Haft.
Zachary Ty Bryan
Doch nicht nur er geriet in Schwierigkeiten: Auch seine Freundin Johnnie Faye Cartwright wurde festgenommen! Sie steht unter anderem wegen Alkohol am Steuer, versuchter schwerer Körperverletzung und rücksichtsloser Gefährdung vor Gericht – die Anklage soll am Montag verhandelt werden.
Bryans juristischer Albtraum zieht sich schon Jahre hin: Alkohol-Fahrt in Oklahoma, Angriffe in South Carolina und die aktuelle fünfjährige einstweilige Verfügung wegen Misshandlung zeigen ein Muster, das ihm nun erneut zum Verhängnis wird.
Zachary Ty Bryan (2.v.l.)
Trotz allem behauptet der Schauspieler, er sei auf einer "Reise der persönlichen Weiterentwicklung" – die Realität holt ihn jedoch wieder ein. Für Bryan scheint die Zeit der Ruhe vorbei: Neue Skandale, alte Muster – der Albtraum für den einstige Teenie-TV-Star an der Seite von Tim Allen geht weiter!