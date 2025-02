DIESER sexy Superstar ist seit über zehn Jahren Single

Er ist einer der begehrtesten Rockstars der Welt, doch in der Liebe geht er es ruhig an: Lenny Kravitz ist seit über zehn Jahren offiziell Single – und das ganz bewusst. In einem Interview spricht der Musiker jetzt über seinen Beziehungsstatus und verrät, warum er noch auf die Richtige wartet.

Während viele Prominente mit neuen Liebeleien Schlagzeilen machen, bleibt Lenny Kravitz solo. In einem Gespräch mit der "Times“ erklärte der "Fly Away“-Interpret, dass er sich in seinem Alleinsein wohlfühle: "Ich komme gut allein zurecht. Es gibt nichts Besseres als eine echte Verbindung … Aber im Moment geht es mir gut, wo ich bin.“, so Kravitz. Obwohl der Rocker also grundsätzlich offen für eine neue Liebe ist, scheint er keinen Druck zu verspüren. Seine Worte lassen Raum für Spekulationen – könnte 2025 das Jahr sein, in dem er doch wieder auf die große Liebe trifft? Lenny Kravitz © Getty Images × Noch 2024 hatte Kravitz in einem Interview mit "The Guardian“ angedeutet, dass seine lange Zeit ohne Beziehung auch mit spiritueller Enthaltsamkeit zu tun habe. © YouTube/Lenny Kravitz × Doch als ihn die "Times“ darauf anspricht, blockt er das Thema Zölibat komplett ab. Ein Zeichen dafür, dass sich seine Einstellung geändert hat? Auch wenn der Rockstar aktuell solo ist, hatte er in der Vergangenheit einige bedeutende Beziehungen: Lisa Bonet (57): Mit der Schauspielerin war er von 1987 bis 1991 verheiratet. Gemeinsam haben sie Tochter Zoë Kravitz (36).

Vanessa Paradis (52): Von 1991 bis 1997 war er mit der französischen Sängerin liiert.

Adriana Lima (43): Die Beziehung gipfelte 2002 in einer Verlobung – doch nur ein Jahr später war alles aus.

Nicole Kidman (57): Die Oscar-Preisträgerin war von 2002 bis 2004 seine letzte offizielle Partnerin. Bei den Country Music Awards in Nashville konnte sich Hollywood-Schauspielerin über eine nette Begegnung freuen. Ihr Ex-Freund Lenny Kravitz beehrte die Veranstaltung nämlich auch mit seiner Anwesenheit. Da Nicole mit Ehemann Keith Urban unterwegs war, könnte man fast vermuten, dass dieses Zusammentreffen nicht gerade gut ausgegangen ist. Doch das Gegenteil war der Fall. Die drei verstanden sich blendend und posierten sogar zusammen für ein Foto.

© Getty Images Seitdem gab es zwar immer wieder Gerüchte um neue Liebschaften, doch offiziell blieb es ruhig um sein Liebesleben. Auch Tochter Zoë Kravitz, selbst erfolgreiche Schauspielerin, nimmt das Beziehungsleben ihres Vaters mit Humor. Als er 2023 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet wurde, nutzte sie die Gelegenheit für einen amüsanten Seitenhieb: "Deine längste Beziehung ist wohl die zu Netzhemden – und sie scheint gut zu funktionieren.“ Ein liebevoller Scherz, der zeigt, dass Lenny Kravitz ist nicht nur Rock-Ikone, sondern auch ein Familienmensch ist.