Elizabeth Hurley findet mit 60 die Liebe

Elizabeth Hurley ist frisch verliebt – und das kurz vor ihrem 60. Geburtstag.

Die Schauspielerin überraschte ihre Fans an Ostersonntag mit einem Instagram-Post, auf dem sie erstmals öffentlich ihre neue Liebe zeigt: US-Country-Star Billy Ray Cyrus (63), Vater von Pop-Ikone Miley Cyrus. Auf dem Bild lehnt Hurley in einem Holzfällerhemd und strahlendem Lächeln an einem Zaun, während Billy Ray – im Cowboy-Look und mit Hasenohren – sie liebevoll küsst. Kommentar zum Foto? Nur ein schlichtes "Happy Easter" – der Schnappschuss spricht für sich.

Für Hurley ist es die erste öffentliche Beziehung seit ihrer Trennung vom australischen Cricket-Star Shane Warne im Jahr 2013. Zuvor war sie unter anderem mit Hugh Grant und dem indischen Unternehmer Arun Nayar liiert. Mit dem verstorbenen Milliardär Steve Bing hat sie ihren Sohn Damian, der die neue Liebe seiner Mutter online mit Herz- und Applaus-Emojis kommentierte.

Auch Billy Ray hat eine turbulente Zeit hinter sich. Seine Scheidung von Sängerin Firerose im vergangenen Jahr verlief öffentlich und emotional. Zudem soll sein Verhältnis zu Tochter Miley angespannt sein.

Doch nun scheint der Country-Star wieder auf Wolke sieben zu schweben – gemeinsam mit Liz Hurley, die kürzlich im roten Bikini ihre Fans auf Instagram mit jugendlicher Frische begeisterte.